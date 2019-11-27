بالصور.. الإطاحة بشخص يمارس السحر والشعوذة بباتنة

نفذت، مصالح أمن ولاية باتنة عملية مداهمة وسط حي تامشيط، أفضت إلى توقيف شخص يمارس السحر والشعوذة.

وحسب بيان لمديرية أمن الولاية، فإنها تمكنت من الإطاحة بالمشتبه به، والذي كان يمارس السحر والشعوذة بالحي المذكور.

كما نجحت ذات العناصر في حجز أشياء كان يستخدمها المعني في أداء مهنة السحر والشعوذة.

وثمثلت المحجوزات التي كان يستعين بها ويستخدمها في هذه الاعمال، شعر نسائي، عظام، طلاسم وعقد.

بالاضافة إلى صور أشخاص مجهولين ملفوفين بكادنات وحروزن وكذا عقاقير، إلى جانب 115 خرطوشة من عياري 12 و16.

وأضاف ذات البيان، أنّ المعني وبعد تحرير ضده إجراء قضائي، أُحيل اليوم بموجبه أمام النيابة المحلية.