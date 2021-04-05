بالصور.. الإطاحة بعصابة إجرامية مسلحة تعتدي على المواطنين في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 14 بولاية وهران من تفكيك جماعة أشرار مختصة في السرقة، الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

حيث تم الإيقاع بـ 5 متورطين تتراوح اعمارهم ما بين 21 إلى 29 سنة مسبوقين قضائيا.

العملية تمت استغلالا لشكوى احد الضحايا تفيد بتعرضه للسرقة باستعمال العنف والتهديد.

حيث وبعد إستيفاء كل الإجراءات القانونية واستصدار إذن بتفتيش مسكن كان يتخذ كوكر لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز 5 سيوف، سلاحين أبيضين، قارورة غاز مسيلة للدموع، مقعر هوائي يستخدم كدرع وشماريخ.



