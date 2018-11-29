بالصور.. الإطاحة بعصابة سرقت مجوهرات بقيمة مليار سنتيم بإحدى المنازل في عنابة

تمكنت مصلحة الأمن الحضري الأول بولاية عنابة، من توقيف عصابة متكونة من 5 أشخاص، من بينهم فتاة، قاموا بالسطو على أحد المنازل بعنابة والاستيلاء على مجوهرات ثمينة.

وتتراوح أعمار العصابة المنحدرة من ولايتي عنابة والطارف بين 21 و44 سنة.

القبض على العصابة جاء بعد تلقي ذات المصالح الأمنية شكوى من طرف الضحية، لتباشر عملية البحث والتحري.

وقد تّم التوصل للمتورطين، واسترجاع 1 كلغ 197 غرام من المصوغات الثمينة،

و التي قدرت قيمتها المالية حوالي مليار سنتيم.

هذا وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.