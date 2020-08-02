بالصور.. الإعتداء على دورية لحماية الغابات بالناظور في تيبازة

تعرض اليوم أعوان الغابات التابعين لإقليم الغابات سيدي عمر، بمقاطعة الغابات شرشال بولاية تيبازة لإعتداء من طرف أشخاص رميا بالحجارة.

الحادثة حسب ما نشرته محافظة الغابات للولاية على صفحتها الرسمية في فايسبوك وقعت بالمدخل الشرقي لحي الأثار الرومانية الطريق رقم 11، ببلدية الناظور، حيث تعرضت سيارة المصلحة إلى كسر المرآة الجانبية و عض الضربات على مستوى سطحها.

وبعد نزول السائق تهجم عليهم الأشخاص بالسب والشتم والتعدي جسديا وبحلول الساعة 13سا و20 د تم القبض على الأشخاص من طرف فرقة الدرك الوطني للناظور أين سيفتح تحقيق حول التعدي.