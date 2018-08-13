بالصور.. الإعلام المغربي يعترف بفشل تنظيم السوبر الإسباني بطنجة !!

إعترف الإعلام المغربي، اليوم الإثنين، بالفشل الذريع في تنظيم السوبر الإسباني الذي جمع بين برشلونة وإشبيلة في ملعب “إبن بطوطة” بطنجة.

وأدان المغاربة العديد من الأمور التي وصفها بـ”الفضائح”، على غرار تسلق سياج ونقاط المراقبة للملعب وإقتحامه من طرف الأنصار.

وفوجئ جل الأنصار الذين اقتنوا تذاكرهم بأثمنة باهظة، لمشاهدة عرسا كرويا، بـ”كيلومترات” من الطوابير أفقدت السيطرة على الأمور.

كما شهدت منصة تتويج البارصا، حادثة غريبة بتواجد شخص غريب في المنصة الشرفية قام بجر “ميسي” لأخذ “سيلفي” لكن الأخير رفض.

فيما تناقل الإعلام لفيديو صادم أظهر بعض الأطفال يجرون خلف الحافلة الخاصة بنادي إشبيلية، كما قام أحد الشبان بتسلقها.

لتفشل المغرب في خطتها بالإعتماد على “السوبر الإسباني” لتلميع صورتها أمام العالم، وتبيان مدى أحقيته بتنظيم أكبر التظاهرات.