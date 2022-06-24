 بالصور.. الإنتهاء من جميع التحضيرات للإفتتاح الرسمي للألعاب المتوسطية

وضعت اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية، آخر الروتشات، لحفل إفتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وتحصل موقع النهار أونلاين، على صور حصرية، من ملعب وهران، والخاصة بالتحضيرات النهائية لحفل إفتتاح الحدث المتوسطي.

كما سيشهد حفل الإفتتاح المقرر غدا السبت، بملعب وهران الجديد، حضور ما يزيد عن 30 ألف متفرج.

يذكر أن، النسخة الـ19 من الألعاب المتوسطية، ستنطلق غدا السبت 25 جوان، وتدوم لغاية الـ5 جويلية المقبل.