بالصور.. الإنجليز يلعبون بالديكة ويستفزون الفرنسيين !!

يُحضر المنتخب الإنجليزي بطريقته الخاصة لمواجهة المنتخب الكرواتي في الدور النصف النهائي من منافسة كأس العالم روسيا 2018.

وأجرى الأسود الثلاثة الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة في ظروف رائعة ووسط معنويات مُرتفعة بعد بلوغ هذا الدور لأول مرة منذ 28 عاما.

ولصنع أجواء مُميزة فضل الطاقم الفني للإنجليز إحضار بعض الديكة البلاستيكية ومنحها لزملاء القائد هاري كين من أجل اللعب بها على طريقة الأطفال.

وتُعتبر هذه الخرجة مُستفزة للمنتخب الفرنسي المُلقب بالديكة والذي يُعتبر الديك شعاره الرسمي الموضوع على قميص زملاء غريزمان.