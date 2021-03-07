بالصور.. الإيقاع بشخص سرق 12 قنطارا من الكوابل النحاسية في وهران

تمكنت عناصر الأمن الحضري 20 بولاية وهران من الإطاحة بمتورط في سرقة الكوابل النحاسية البالغ من العمر 38 سنة.

وتمكنت ذات المصالح من إسترجاع 12 قنطارا إلى جانب 51.3 مليون سنتيم من عائدات المسروقات.

وتمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بوجود شخص بحي البركب يقوم بعمليات السرقة وتخزين الكوابل النحاسية والألياف.

حيث وبعد المراقبة والترصد، تم وضع خطة محكمة التنفيذ وبعد استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم تفتيش مسكن المشتبه فيه على مستوى حي فلاوسن.

وقد تم حجز 12 قنطار من الكوابل الكهربائية، أنابيب نحاسية مقطعة، النحاسية وألياف والمبلغ المالي.