بالصور.. الإيقاع بمروّج متلبسا بحيازة 5 كلغ من الكيف وأسلحة بيضاء بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بمروج مخدرات.

وينتمي الشخص الموقوف، لشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، أين تم حجز 5 كلغ كيف.

بالإضافة إلى مبلغ 266 مليون سنتيم من عائدات الترويج إلى جانب أسلحة بيضاء محظورة.

المروج المسبوق قضائيا يبلغ من العمر 33 سنة تم إلقاء القبض عليه بالقرب من منزله بعد مراقبة وترصد تحركاته.

وضبطت بحقيبة ظهر كانت بحوزته 45 صفيحة من المخدرات بوزن 5 كلغ كيف معالج.

وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه صادر عن وكيل الجمهورية لدى حكمة فلاوسن تم العثور بغرفة نومه علبة دواء بها 19 قطعة مخدرات مهيأة للترويح ومبلغ 26 مليون سنتيم واسلحة بيضاء.