بالصور .. الإيقاع بمروّج وحجز 325 قرص إكستازي بوهران

أخبار الجزائر
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بالصور .. الإيقاع بمروّج وحجز 325 قرص إكستازي بوهران
بقلم كريمة سواق

أطاح عناصر الأمن الحضري 17 في وهران بمروّج المهلوسات كما تم ضبط بحوزته 325 قرص مهلوس من نوع حبة إكستازي.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن العملية تمت إثر معلومات تفيد بوجود شخص يروّج المؤثرات العقلية في اوساط الشبابية بحي سانبيار.

وأسفرت التحريات بتحديد هوية المشتبه فيه والبالغ من العمر 39 سنة وتوقيفه متلبسا بحيازة 8 أقراص إكستازي .

كما تم العثور داخل منزله على 325 قرص إكستازي منها 25 حبة خضراء اللون، و287حبة صفراء اللون مخبأة داخل المطبخ

ليتم تحرير إجراء قضائي ضده سيحال بموجبه أمام العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=730379

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