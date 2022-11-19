بالصور.. الاتحاد الجزائري لكرة اليد يعقد جمعيته العامة الانتخابية

عقد الاتحاد الجزائري لكرة اليد، اليوم السبت، جمعيته العامة الانتخابية، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد للاتحادية.

وشهدت أشغال الجمعية العامة الانتخابية، حضور أغلبية الأعضاء في الاتحادية، للتصويت على مرشحهم.

كما يتنافس على منصب الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة اليد، ضمن هذه الانتخابات، كل من كريمة طالب، وعبد المجيذ بوزيد.

يذكر أن هذه الانتخابات، تم إعادتها بعد انتخاب كريمة طالب، شهر أكتوبر الماضي، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة اليد.