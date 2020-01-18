بالصور.. الاتحاد الجزائري للملكية الفكرية يكرم النهار بغرداية

كرم الاتحاد الجزائري للملكية الفكرية قناة و جريدة النهار عبر تكريم مراسلها في احتفالية تكريمية للعلماء و الأدباء و الإعلاميين بولاية غرداية.

وقال الدكتور الباحث، محمد غريقة، ان هذه التكريمات لكل الأدباء و العلماء و الإعلاميين الفاعلين بولاية غرداية، بالتنسيق مع بوتيك النورس ومؤسسة عماد هلايلي، من أجل لم شمل رجال و نساء الجزائر، وتقديم جرعة معنوية لهم، لمواصلة جهودهم خاصة في جمع الكلمة ووحدة الصف وخدمة الجزائر.

هذا وتم تكريم عدد من الدكاترة والباحثين والإعلاميين والمشايخ الفاعلين على مستوى الولاية في الاحتفالية.