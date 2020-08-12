بالصور.. الامين العام للارندي يستقبل السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر

استقبل، اليوم الأربعاء، الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني السفير الصحراوي في الجزائر عبد القادر طالب عمر.

وثمن سفير الجمهورية الصحراوية جهود الجزائر قيادة وشعبا، وطبقة سياسية في دعم القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وقال السفير الصحراوي ، أن” لقاءه بقيادة الحزب يأتي لاطلاعها باخر تطورات القضية التي دخلت منعرجا حاسما”.

وأضاف أن اللقاء يأتي كذلك “ليقيننا ان المساندة الحزبية، و الشعبية المتنوعة، و رفع الصوت مجددا رفضا للسياسيات المغربية التي يحاول النظام المغربي فرضها، لا بد أن يجسد في برامج و خطط دعم” للقضية.

وعبر طالب عمر عن ارتياحه الكبير “للتفهم و المساندة”، التي وجدها عند قيادة الحزب و التي وصفها ب”صديقة القضية ” التي “تملك كل الخبرة و التجربة في العمل التضامني مع الشعب الصحراوي”.

من جهته جدد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ، الطيب زيتوني، دعم قيادة الحزب و مناضليه، “للأخوة الصحراويين في نضالهم ضد الاحتلال المغربي”، مشددا على ان هذا الدعم ” عقيدة و مبدأ ثابت يستمده الحزب من القيم النوفمبرية لثورة التحرير المباركة، كما انه موقف الدولة الجزائرية، وموقف الشعب الجزائري، لان الامر يتعلق بقضية استعمار،و بتطبيق لوائح أممية”.

ودعا زيتوني الى خلق ارضية بين الأحزاب والنقابات والجمعيات للتضامن ولخلق شراكة حقيقية مع الشعب الصحراوي”.

و كشف في الأخير عن ندوة يعتزم الحزب تنشيطها شهر ديسمبر المقبل حول حق الشعوب في تقرير مصيرها.