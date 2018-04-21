بالصور.. البارصا يقهر إشبيلية بخماسية ويُتوج بكأس الملك

الرياضة
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بالصور.. البارصا يقهر إشبيلية بخماسية ويُتوج بكأس الملك فرحة لاعبي البارصا
بقلم عبد النور حواز

تُوج نادي برشلونة بكأس ملك إسبانيا سهرة اليوم السبت بعد فوزه في النهائي على فريق إشبيلية بخماسية كاملة دون رد.

وذلك في اللقاء الذي إحتضنه ملعب “واندا ميترو بوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل خماسية البارصا كل من سواريز في الدقيقتين ال14 وال40 إضافة إلى ميسي في الدقيقة ال31 وإنييستا في الدقيقة ال52.

وختم مهرجان الأهداف النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة ال69 من ركلة جزاء.

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