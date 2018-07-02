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بالصور.. البرازيل يتجاوز عقبة المكسيك بثنائية نيمار وفيرمينيو

الرياضة
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بالصور.. البرازيل يتجاوز عقبة المكسيك بثنائية نيمار وفيرمينيو
بقلم كريم.تيغرمت

فاز المنتخب البرازيلي، على نظيره المكسيكي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، لحساب ثمن نهائي كأس العالم 2018.

وتمكن النجم نيمار داسيلفا، من افتتاح باب التسجيل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة.

ورغم المحاولات العديدة للمنتخب المكسيكي للعودة في النتيجة، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل أمام صلابة الدفاع البرازيلي.

ولم يكتفِ البرازيل بهدف واحد في هذه المباراة، حيث تمكن روبيرتو فيرمينيو، من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ88.

وبهذا ضمن رفقاء نيمار، تأهلهم للدور الربع نهائي من مونديال روسيا، بينما انتهى مشوار المنتخب المكسيكي عند هذا الدور.


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