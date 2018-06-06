بالصور.. البرايم النهائي لمسابقة أحسن قارئ ومنشد الباهية

نُظّم ليلة أمس الثلاثاء، البرايم النهائي لمسابقة أحسن قارئ ومنشد الباهية، في طبعته الثانية بالمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس.

وذلك بحضور والي وهران مولود شريفي،ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير الشؤون الدينية والأوقاف، في ظروف تنظيمية وأجواء عائلية.

وقد عرف البرايم النهائي تنافسا كبيرا بين المتسابقين الذين أبدعوا في الإنشاد وقراءة وترتيل القرآن الكريم .

وقد تم تخصيص للفائزين جوائز مالية معتبرة تراوحت بين ال 100 الف دج وال 300 الف دج.

إلى جانب إجراء قرعة من طرف وكالة سياحية لـ 10 عمرات مدفوعة التكاليف لفائدة الجمهور الحاضر.

وقد فاز بالمرتبة الأولى في الانشاد الشاب “أسامة براهيتي”، فيما تحصل عمر بن محمد الهادي كافي على المرتبة الأولى كأحسن مقرئ في الطبعة الثانية.