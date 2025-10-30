بالصور.. البطلة إيمان خليف تزور مسجد باريس الكبير وتحظى بتكريم خاص

زارت البطلة الأولمبية الجزائرية، الملاكمة إيمان خليف، أمس الأربعاء، مسجد باريس الكبير، أين حظيت بتكريم خاص.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسجد باريس الكبير، صور عن الزيارة التي قامت بها البطلة الجزائرية ايمان خليف.

كما حظيت البطلة الاولمبية الجزائري، خلال هذه الزيارة، بتكريم خاص، حيث تم منحها وسام الشرف، الخاص بمسجد باريس الكبير.

وفي ختام هذه الزيارة، أكد عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيز، دعمه الكامل للبطلة الاولمبية الجزائرية، إيمان خليف