بالصور.. البعثة الأولمبية تصل إلى الجزائر وتحظى باستقبال رسمي

حطّت طائرة الوفد الجزائري، المشارك في أولمبياد باريس 2024، التي جرت ما بين الـ 26 جويلية والـ 11 أوت، ظهر اليوم الاثنين، بمطار هواري بومدين.

وحظيت البعثة الأولمبية، التي وصلت أرض الوطن، عبر رحلة خاصة، باستقبال رسمي ومميز. بحضور وزير الشباب والرياضية، عبد الرحمن حماد.

كما شهدت رحلة الوفد المشارك في الأولمبياد، تواجد عائلة البطلة الأولمبية. كايليا نمور، التي أبت إلا أن ترافق ابنتها إلى أرض الوطن. من أجل مقاسمتها فرحة ذهبية الجمباز.

وضمّ الوفد الجزائري، 46 رياضيا، نجح 3 منهم في العودة بميداليات أولمبية. ويتعلق الأمر بذهبية كايليا نمور في الجمباز، وأخرى لإيمان خليف في الملاكمة، إلى جانب برونزية، جمال سجاتي، في سباق 800 متر.