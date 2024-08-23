بالصور.. البعثة الجزائرية المشاركة في الألعاب البارالمبية تشد رحالها إلى باريس

غادر صباح اليوم الجمعة، الوفد الرياضي الجزائري، أرض الوطن باتجاه فرنسا، تحسبا لمشاركتهم في الألعاب البارالمبية، باريس 2024.

وضم الوفد الجزائري المتنقل اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس، 26 رياضيا، معنيا بالمشاركة في هذه الألعاب البارالمبية.

وسيشارك الرياضيين الجزائريين، خلال هذه الألعاب، في أربعة اختصاصات مختلفة هي، ألعاب القوى، الحمل بالقوة، الجودو، والكانوي كياك.