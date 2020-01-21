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بالصور.. البعثة الجزائرية بالسعودية تواصل تحضيراتها لحج 2020

الوطني
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بالصور.. البعثة الجزائرية بالسعودية تواصل تحضيراتها لحج 2020
بقلم خالد دحماني

يواصل الوفد التحضيري في البقاع المقدسة عقد اللقاءات التنسيقية والتحضيرية لموسم حج 2020 مع مختلف الهيئات والمؤسسات السعودية ذات الصلة.

حيث تم اليوم الثلاثاء، تحت إشراف المدير العام المساعد للديوان الوطني للحج والعمرة وبحضور أعضاء الوفد الإجتماع بالنقابة العامة للسيارات لمناقشة الترتيبات الخاصة بالنقل البري للحجاج الجزائريين داخل المملكة بين المدن و المشاعر المقدسة.

كما تم عقد إجتماع مع وحدة التفويج بفرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة لمناقشة ترتيبات تفويج الحجاج خلال الدورة الكاملة للحج وضمان سلامتهم.

هذا واختتم الوفد إجتماعات اليوم باللقاء مع وحدة المعلومات المشرفة على المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة السعودية بفرعها بمكة المكرمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=760389

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