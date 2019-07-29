بالصور.. البعثة الطبية تسجل إنخفاض زيارة الحجاج إلى العيادات

سجلّت البعثة الطبية الجزائرية إرتياحا وتراجعا في عدد الحجاج الوافدين إلى العيادات بمختلف فروعها.

وحسبما نشره الديوان الوطني للحج والعمرة، فإن الأطباء والممرضون الناشطون بالفرع الصحي بمكتب شؤون حجاج الجزائر.

وأصحاب المآزر البيضاء يسهرون على راحة الحجاج والتكفل بصحتهم بإسداء النصائح الصحية لهم وتزويدهم بالأدوية اللازمة.

للتغلب على ما يعتريهم من أمراض وجهد، كما استبشرت البعثة الطبية خيرا بالأرقام التي سجلتها مقارنة بما سبق من مواسم.

حيث يظهر ذلك جليا في انخفاض كبير جدا لأعداد الحجاج الزائرين للعيادات بمختلف فروعها.

والتزام المسنين والعجزة وأصحاب الأمراض المزمنة بتعاطي أدويتهم في أوقاتها والحفاظ على صحتهم البدنية والغذائية.