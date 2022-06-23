بالصور.. البعثة المصرية تلتحق بوهران للمشاركة في الألعاب المتوسطية

حطت البعثة الرياضية المصرية، اليوم الخميس، رحالها بوهران، تحسبا للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط 2022.

وسجلّ الرياضييون المصريون وصولهم أمسية اليوم الخميس، إلى عاصمة الغرب الجزائري، التي تحتضن الألعاب المتوسطية.

كما ضم الوفد المصري، عدد معتبر من الرياضيين، من مختلف التخصصات المدرجة في الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية.

وعلى غرار بقية الوفود العربية والأجنبية، حظي الوفد المصري باستقبال حار من السلطات المحلية لوهران.