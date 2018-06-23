بالصور.. البَرَد يتلف 30 هكتارا من أشجار التفاح بحيدوسة في باتنة

أخبار الجزائر
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بالصور.. البَرَد يتلف 30 هكتارا من أشجار التفاح بحيدوسة في باتنة
بقلم مصطفى.ق

تسبب تساقط حبات البرد ليلة الخميس إلى الجمعة على بلدية حيدوسة بولاية باتنة في إتلاف 30 هكتار من أشجار التفاح.

وأوضحت مديرية المصالح الفلاحية ان مساحة أخرى بحوالي 150 هكتارا بمناطق متفرقة من  هذه البلدية قد تضررت بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 30  بالمائة.

و في هذه البلدية المشهورة بزراعة الأشجار المثمرة وخاصة التفاح ، تضرر منتوج الإجاص أيضا لكن بدرجة أقل.

بساتين التفاح التي تضررت بهذه الجهة من الولاية لم يستعمل أصحابها من الفلاحين الشباك المضادة لحبات البرد.

الذي لم يكن سقوطه بالمنطقة متوقعا في هذه الفترة بالذات من السنة.

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