بالصور.. التحاق الفوج الثاني من عناصر “الخُضر” بتربص سيدي موسى

شرع لاعبو المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الاثنين، في الالتحاق بمركز سيدي موسى، تحسبًا لانطلاق التربص التحضيري الخاص بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهد المركز التقني الوطني بسيدي موسى (العاصمة)، التحاق الفوج الثاني من اللاعبين، أبرزهم القائد رياض محرز، رضوان بركان، إسماعيل بن ناصر، سمير شرقي، وجوان حجام. إلى جانب بقية العناصر المستدعاة من طرف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وكان هشام بوداوي، وحسام عوار، التحقا، ظهر اليوم، بأرض الوطن، تمهيدًا للانضمام إلى التربص التحضيري رفقة زملائهم.

وسيواصل المنتخب الوطني تحضيراته بمركز سيدي موسى، خلال الأيام المقبلة، قبل شد الرحال إلى المغرب، من أجل خوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وسط آمال كبيرة في تحقيق مشاركة مشرفة ونتائج إيجابية.