بالصور.. التحاق وفد المنتخب الوطني بمقر إقامته بتيزي وزو

التحق وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بمقر إقامته في مدينة تيزي وزو، استعدادًا لمواجهة منتخب موزمبيق.

وستُجرى المباراة سهرة غدٍ الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة ليلاً. ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان في استقبال وفد المنتخب الوطني عددٌ من الإطارات والمسؤولين بمدينة تيزي وزو. الذين حرصوا على توفير أفضل الظروف ليوسف بلايلي وزملائه.

ويسعى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، إلى قيادة لاعبيه نحو تحقيق فوز جديد على أرضية ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد. وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيد “محاربي الصحراء”، لتعزيز حظوظهم في التأهل إلى العرس الكروي العالمي.