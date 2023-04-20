بالصور.. الترجي التونسي يصل الجزائر ويجري أولى استعداداته

أجرى فريق الترجي التونسي أولى الاستعدادات بالجزائر بعد وصوله اليوم غلى مطار هواري بومدين و تنقل إلى أحد فنادق العاصمة.

ونشرت إدارة الترجي التونسي، صورا للدولي الجزائري محمد أمين توغاي وبقية اللاعبين وهم يتدربون بالجزائر قبل المواجهة المغاربية.

وكان الفريق التونسي قد وصل إلى الجزائر مساء اليوم عبر طائرة عسكرية تونسية، أين تدربوا مباشرة بعد الإفطار ليكونوا جاهزين لموعد الجمعة.

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