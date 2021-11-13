بالصور.. التشكيلة الوطنية تباشر تحضيراتها لمباراة الحسم أمام بوركينافاسو

باشرت التشكيلة الوطنية أمسية اليوم السبت تحضيراتها بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهة بوركينافاسو يوم الثلاثاء المقبل.

وبرمج الناخب الوطني جمال بلماضي حصة إسترجاع للاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الاساسية يوم أمس أمام منتخب جيبوتي، في حين تدرب بقية اللاعبين بصفة عادية إستعدادا لمواجهة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 امام منتخب بوركينافاسو.