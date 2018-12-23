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بالصور..التشكيلة الوطنية تشد الرحال إلى الدوحة

الرياضة
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بالصور..التشكيلة الوطنية تشد الرحال إلى الدوحة
بقلم يونس رزيق

تشد التشكيلة الوطنية ظهيرة اليوم الأحد، الرحال إلى العاصمة القطرية الدوحة،  تحسبا للمواجهة الودية أمام المنتخب القطري، والمقررة هذا الخميس.

وتطير البعثة الوطنية، بداية من الساعة الثالثة والربع، من نهار اليوم،  إلى العاصمة القطرية الدوحة، عبر رحلة تابعة للقطرية للطيران.

ويسعى لاعبو المنتخب الوطني، لإبراز امكانياتهم في هذه الودية، قصد لفت انتباه الناخب الجزائري جمال بلماضي، وكسب ثقته تحسبا للمواعيد المقبلة.

ومن جهته سيعمل جمال بلماضي، على منح الفرصة لكل لاعبيه في هذه المواجهة، للوقوف على امكانياتهم، أمام منافس قوي، اسمه المنتخب القطري


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