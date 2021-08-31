بالصور.. التشكيلة الوطنية تواصل تحضيراتها لمبارتي جيبوتي وبوركينافاسو

أجرت تشكيلة المنتخب الوطني أمسية اليوم الثلاثاء الحصة التدريبية الثانية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب جيبوتي يوم الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم.

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