بالصور.. “التشناف” يُهدد بيت الخضر بالإنفجار!!

يعيش بيت “الخضر” بقيادة رابح ماجر حالة استنفار قُصوى بعد ظهور أولى ملامح انفجار البيت من الداخل بعد ودية “إيران”.

ومثلما تُظهره الصور أدناه، أظهرت عناصر المُنتخب الوطني عدم رضاها من صاحب الكعب الذهبي وخياراته التي صنفوها في خانة “الغريبة”.

وشاهدنا سُفيان هني وهو يضحك ساخرا من قرار أسطورة “بورتو” بتعويضه في الشوط الأول أمام “الفرس” رغم الطابع التحضيري للمواجهة.

ومن جهته، ظهر تايدر “مشنف” لأقصى درجة على مقاعد البدلاء، وهذا قبل مُغادرته أرضية الميدان دون إذن قبل نهاية اللقاء.

وتبقى اللقطة خروج محرز غاضبا ومُصافحته لمُدربه “فوق القلب” بمثابة أصدق صورة عن الأجواء “المشحونة” داخل بيت مُحاربي الصحراء.