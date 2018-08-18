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بالصور.. التعادل السلبي يحسم الداربي العاصمي

الرياضة
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بالصور.. التعادل السلبي يحسم الداربي العاصمي تشكيلة شباب بلوزداد
بقلم عبد النور حواز

حسم التعادل السلبي الداربي العاصمي الذي جمع سهرة اليوم السبت نادي بارادو بالضيف شباب بلوزداد بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وذلك في الجولة ال2 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.


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