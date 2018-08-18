بالصور.. التعادل السلبي يحسم الداربي العاصمي

وذلك في الجولة ال2 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.
ارتفعت حصيلة وفيات انفجار قنبلة تقليدية الصنع في تامزيابت بلدية أحنيف ولاية البويرة، إلى حالتين و3 جرحى.
الضحية الثانية الطفل (س.ع) البالغ من العمر 10 سنوات…
أقدم شباب عين حجل بالمسيلة، أمسية اليوم السبت بالغاء حفل فني، والقيام بصلاة المغرب جماعة في ساحة المخصصة للتظاهرة.
وتداول نشطاء المواقع التواصل الإجتماعي الصور التي…
انفجرت مساء اليوم السبت، قنبلة تقليدية الصنع في تامزيابت بلدية أحنيف ولاية البويرة،
حيث تم تسجيل حالة وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة وجرح…
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