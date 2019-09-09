بالصور.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجزائر والبنين

انتهى الشوط الأول من المواجهة الودية بين المنتخب الجزائري ونظيره البينيني، على وقع التعادل السلبي 0-0.

وفرض المنتخب الجزائري ضغطه على دفاع الخصم، أين خلق العديد من الفرص الخطيرة، والتي عجز الثلاثي بلايلي، بونجاح، ومحرز، في تحويلها لأهداف

وفي المقابل، اعتمد منتخب البنين، في معظم دقائق هذا الشوط الأول، على الهجمات المعاكسة، في محاولة منه لمباغتة دافع الخضر، لكن دون جدوى.

ومن المتوقع أن يجري الناخب الوطني جمال بلماضي، بعض التغييرات، في الشوط الثاني، بمنح الفرصة لباقي لاعبي الخضر، وعلى رأسهم رفيق حليش.