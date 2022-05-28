بالصور.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من نهائي دوري الأبطال

انتهى الشوط الأول من نهائي منافسة كأس دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

حيث لم يستطع فريق ليفربول الانجليزي هز شباك الحارس البلجيكي للفريق الملكي، تيبو كورتوا، رغم الفرص العديدة.

بينما رُفض هدف النجم الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، الذي سجله لريال مدريد الاسباني في الدقيقة 43 بعد العودة لتقنية الفيديو.

هذا في انتظار المرحلة الثانية من المباراة الجارية بملعب “فرنسا الدولي” بالعاصمة الفرنسية باريس.