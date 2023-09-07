بالصور.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الخضر وتنزانيا

أنهى المنتخب الوطني الشوط الاول من، من مباراته أمام الضيف منتخب تنزانيا، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت الدقائق الاولى من هذا الشوط، دخول حذز خاصة من جانب منتخب تنزانيا الذي تجمع في الدفاع معتمدا على الهجمات المعاكسة.

ونجح الخضر في صناعة بعض الفرص الخطيرة، أبرزها تسديدة فارس شايبي، التي جانبت المرمى تنزانيا، ورأسية غيتون لكن دون نتيجة.

وأضاف حكم المباراة ثلاثة دقائق كوقت بدل ضائع، إلا أنها لم تحمل أي جديد، ليعلن نهاية هذا الشوط بنتيجة التعادل السلبي (0-0).