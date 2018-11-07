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بالصور.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين العميد والعالمي

الرياضة
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بالصور.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين العميد والعالمي العميد النصر
بقلم عبد النور حواز

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع فريق مولودية الجزائر بالمُضيف النصر السعودي على ملعب مدينة “الرياض”.

لحساب ذهاب الدور ال16 من كأس زايد للأندية الأبطال.


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