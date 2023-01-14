بالصور.. التعادل السلبي يحسم مواجهة اثيوبيا وموزمبيق

انتهت المواجهة التي جمعت منتخب اثيوبيا للمحليين، بنظيره من الموزمبيق، اليوم السبت، لحساب الجولة الأولى من الشان، بالتعادل السلبي.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة التي جمعت اثيوبيا، بمنتخب الموزمبيق، بملعب “نيلسون مانديلا”، لحساب المجموعة “أ”، بمن الشان، بالتعادل السلبي.

كما لم يشهد الشوط الثاني من هذه المواجهة أي تغيير في النتيجة، رغم بعض المحاولات الخطيرة المسجلة من كلا الطرفين.

وبهذا يتصدر المنتخب الوطني، ترتيب هذه المجموعة بثلاثة نقاط، متبوعا بكل من اثيوبيا، والموزمبيق، بنقطة واحدة، فيما يحتل منتخب ليبيا المركز الأخير بدون رصيد.