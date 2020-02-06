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بالصور.. التكفل بشخص بدون مأوى بموزاية في البليدة

أخبار الجزائر
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بالصور.. التكفل بشخص بدون مأوى بموزاية في البليدة
بقلم مصطفى.ق

قامت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية بولاية البليدة بالتنسيق مع ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بنقل شخص بدون مأوى واسعافه.

وتم تشخيصه من طرف الطبيب والأخصائي النفسي وإجلاؤه نحو مركز الإيواء ببن عاشور ببلدية البليدة.

المعني كان موجود في أحد المحلات المهجورة بمنطقة واد السبت بحي النحاوة منذ حوالي 4أشهر دون أن يتم التبليغ عن الحالة لدى مصالح النشاط الاجتماعي المحلية.

العملية تدخل في إطار التكفل بالأشخاص بدون مأوى بحسب برنامج التعاون بين المديرية العامة للحماية المدنية و وزارة التضامن.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769826

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