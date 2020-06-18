بالصور..التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين قطاعي الشؤون الدينية والمجاهدين

تم اليوم الخميس، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين قطاع الشؤون الدينية والأوقاف وقطاع المجاهدين وذوي الحقوق.

وذلك خلال التظاهرة التي جرت بمعرض الذاكرة بالجزائر العاصمة، حسب بيان الوزارة.

وشارك خلال هذه التظاهرة التي كانت تحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، وكذا جمع من المجاهدين وأبناء الشهداء.

وأوضح البيان، أن التظاهرة تم افتتاحها بزيارة لأجنة المعرض التي تجسد مختلف مراحل مقاومة الشعب الجزائري منذ 5 جويلية 1830 إلى أن نال استقلاله في 5 جويلية 1662.

كما تلقى الوزيران والوفد المرافق لهما شروحا حول ما جسده المعرض من المقاومات الشعبية إلى ثورة التحرير، لتختم الجولة بتوقيع السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على السجل الذهبي للمعرض.

وفي ذات السياق، ألقى كل من الوزيرين ورئيس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام كلمات في المناسبة.