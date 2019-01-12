بالصور..الثلوج تزين قسنطينة وتحدث شللا في بعض طرقها

تم تسجيل تساقط كميات معتبرة من الثلوج على المناطق التي يزيد علوها عن 700 متر بولاية قسنطينة، خلال ليلة أمس الجمعة إلى اليوم السبت.

تسببت في إحداث صعوبة في السير عبر بعض المحاور، حسب ما علم من المصالح المحلية للحماية المدنية، حيث تم تسجيل صعوبة في السير على الطريق السيار شرق/غرب

قرب النفق المؤدي إلى دائرة زيغود يوسف علاوة على الطريق الوطني رقم 3 المؤدي، نحو ولاية سكيكدة في شطره المار عبر دائرة زيغود يوسف.

و إستنادا لذات المصدر، فإن هذه الوضعية الجوية الصعبة إستدعت تدخل مختلف المصالح المختصة.

على غرار الحماية المدنية و الدرك الوطني ومديرية الأشغال العمومية كل في مجال إختصاصه.

حيث تم أيضا إسعاف 3 حالات لنساء في حالة وضع بكل من حي سركينة و وسط مدينة قسنطينة.

و بالقرب من وحدة سيساوي سليمان للحماية المدنية، و الذين وجدوا صعوبة في التنقل إلى المركز الإستشفائي الجامعي.

و حسب الحماية المدنية، فقد تم تسخير جهاز يتمثل في 15 شاحنة تدخل و 15 سيارة إسعاف و 110 عناصر.

بمختلف الرتب مردفة بأن كل وحدات الحماية المدنية تظل في حالة تأهب لأي نداء، يضيف المصدر.