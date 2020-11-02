بالصور.. الجالية الجزائرية بتركيا تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى 66 لثورة نوفمبر المجيدة

حضر سفير الجزائر بأنقرة، مراد عجابي، تظاهرة احتفالية بمناسبة الذكرى 66 لثورة نوفمبر المجيدة.

ونظم هذه التظاهرة الاحتفالية منتدى الجالية الجزائرية بتركيا بالتعاون مع هيئة المنح التركية YTB.

وألقى السفير بهذه المناسبة كلمة عبّر من خلالها لمنتدى الجالية الجزائرية وهيئة المنح التركية عن خالص شكره وامتنانه لهذه الدعوة.

كما أشاد السفير في كلمته بالدور الهام الذي لعبه الشباب والطلبة في ثورة التحرير المباركة وإسهامهم في استرجاع الجزائر لسيادتها واستقلالها.

تضمنت فعاليات الإحتفالية عرض أفلام وثائقية للثورة التحريرية، إضافة إلى معرض صور ومؤلفات تناولت تاريخ الثورة.

وقد احتفلت الجزائر أمس الأحد، بالذكرى الـ 66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر، والتي تزامنت هذه المرة مع استفتاء تعديل الدستور.