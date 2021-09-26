بالصور.. الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لأبطال الجزائر

خضع لاعبو شباب بلوزداد، للجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد أن خضعوا للجرعة الأولى منذ أسابيع مضت، بقاعة حرشة حسان، وذلك إستعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويأتي خضوع تشكيلة بطل الجزائر للقاح، تزامنا وتعليمات وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الجزائري لكرة القدم، تفاديا لتفشي “كوفيد 19” بمناسبة الطبعة الجديدة من البطولة الوطنية، وذلك في جميع الأقسام المحترفة منها والهاوية.