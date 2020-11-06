بالصور.. الجزائريون يؤدون أول صلاة جمعة بعد 7 أشهر من التعليق

أدى الجزائريون، ومنذ لحظات، أول صلاة جمعة في المساجد، بعد تعليقها لمدة 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفتحت المساجد، على غرار مسجد الجزائر، أبوابها أمام المصلين لإقامة أول صلاة جمعة بعد تعليقها بسبب تفشي فيروس كورنا في البلاد.

توافد المصلين على المساجد كان وفق إجراءات وقائية صحية صارمة، إلتزمت بها مختلف مساجد الوطن، أين تم وضع جهاز قياس الحرارة أمام مدخل المساجد، لقياس درجة حرارة المصلين قبل دخولهم قاعة الصلاة.

كما وفرت المساجد عبر مختلف ولايات الوطن معقم اليدين، لتفادي أي انتشار للوباء داخل قاعات الصلاة.

وأجبر المصلون وعبر مختلف المساجد الوطن بإرتداء الكمامة الواقية، كإجراء احترازي لتفادي نقل العدى.