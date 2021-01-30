بالصور.. الجزائريون يتلقون لقاح سبوتنيك v ويعبّرون عن ارتياحهم

تلقى، اليوم السبت، الجزائريون من الفئة الأولى المعنية بتلقي لقاح سبوتنيك v، ضد فيروس كوفيد19، كورونا المنتشر في العالم.

وحسب الصور التي التقطتها النهار،فإن المواطنين الذين تلقوا اللقاح هو من موظفون في سلك الصحة، وفئة الأمراض المزمنة وكبار السن.

وعبّر متلقو لقاح سبوتنيكv، عن ارتياحهم لعملية التلقيح، حيث أجمعوا على أنهم في صحة جيدة ولا يحسون بأي أعراض.

ومن جهتها، تلقت الطبيبة إيمان سلاطنية، المنحدرة من ولاية عين الدفلى،أول جرعة من لقاح سبوتنيك v في السلك الطبي بالجزائر.

وقالت إيمان سلاطنية والتي تشغل مهنة طبيبة أسنان “تلقيت اتصالا البارحة، لأكون أول طبيبة تتلقى اللقاح في الجزائر”.

وأضافت “لم أستطع رفض الطلب، بل بالعكس كنت سعيدة كوني اول عاملة بالسلك الطبي أتلقى اللقاح”.

وقالت “بعد تلقي اللقاح، خضعت لمعاينة أيضا، ومكثت مدة نصف ساعة قبل خروجي، ولحد الساعة لا اعاني من أعراض جانبية”.

وانطلقت اليوم السبت، عملية التلقيح ضد كورونا، في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أولاد ليعيش ولاية البليدة، مركز رعاية الأمومة والطفولة.

واشرف كل من وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد والناطق الرسمي باسم لجنة رصد فيروس كورونا على انطلاق عملية التلقيح.

وكانت الأولوية في التلقيح لمستخدمي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، حسب ما أفادت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات.

للإشارة، وصلت أمس الجمعة، الطائرة العسكرية الحاملة للشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك v إلى مطار بوفاريك.

وشحنت الطائرة العسكرية، دفعة اللقاح التي اقتنتها الجزائر الخميس الماضي، من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو .

وكان في استقبال الشحنة الأولى وزير الاتصال عمار بلحيمر، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزید.

وكشف من جهته، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن المرحلة الثانية من التلقيح ضد كورونا تنطلق يوم غد الأحد.

وحسب وزير الاتصال، فإن عملية التلقيح في مرحلتها الثانية تخص أسلاك الأمن، الحماية المدنية، التعليم، والمسؤولين السياسيين والأسرة الإعلامية.

وأفاد وزير الاتصال أن هناك شحنات اخرى من اللقاح، ستصل من الهند والصين.