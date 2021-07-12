بالصور.. الجزائر تجلب شحنة من اللّقاح المضاد لفيروس كورونا من الصين

أحضرت الجزائر مساء أمس الخميس شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. حيث حطت بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

حسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الشحنة تقدر بمليون و600 ألف جرعة، تم إقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية. مضيفا أنه في انتظار دفعات أخرى سيتم استلامها في الأيام القادمة تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية. مؤكدة أن الجيش الوطني الشعبي يظل دائما بكامل مقوماته في أتم الاستعداد لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب الجزائري في كل الظروف.