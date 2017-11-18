بالصور ..الجزائر تحتضن الملتقى الدولي للتكنولوجيا تحت رعاية “الفايسبوك”

ستحتضن الجزائر مابين الـ 5 إلى 9 ديسمبر المقبل، الملتقى الدولي للتكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال، بحضور أكثر من 6 ألاف مشارك.

ويعتبر الملتقى حدث دولي موجه إلى الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط، من تنظيم “اكس ميديا اند افنت” وتحت رعاية شركة “فايسبوك”.

والذي يهدف إلى ضمان تحول المجتمع نحو مستقبل رقمي وعصري.

حيث سيعرض المؤتمر العديد من النشاطات التي تتضمن محادثات، ورشات تدريبية ونقاشات مفتوحة في مختلف المجالات الرقمية.

بحضور أكثر من 6 ألاف مشارك من شركات ناشئة شباب مقاول، طلبة جامعات والعديد من الشخصيات الفاعلة في مجال ريادة الأعمال.