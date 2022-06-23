بالصور.. الجزائر تحقق حلم طفل أمريكي

عملت الجزائر على تحقيق حلم الطفل الأمريكي ماثيو هيل، البالغ من العمر 12 عاما، والقاطن بولاية فلوريدا.

وكانت أمنية الطفل ماثيو، تتمثل في زيارة الجزائر، وحضور ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، القررة بوهران.

وسعيا لتجسيد هذا الحلم، استقبل سفير الجزائر بأمريكا، أحمد بوطاش، الطفل ماثيو بمقر السفارة، ومنحه دعوة حضور الألعاب المتوسطي

وسجل ماثيو، وصوله إلى الجزائر، أين حظي باستقبال خاص بمطار وهران، رفقة والدته، وجدته، تحقيقا لأمنيته في حضور ألعاب البحر المتوسط.

كما أبدى الطفل ماثيو هيل، سعادته وعشقه الكبير للجزائر، وحلمه في أن يصبح مستقبلا سفير للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وحرصت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، على تويجه الشكر للسلطات الجزائرية، على مبادرتها الطيبة، اتجاه الطفل ماثيو.