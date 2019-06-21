بالصور.. الجزائر تخصص مساعدات إنسانية إلى الجارة ليبيا

المساعدات إنطلقت من ولاية إليزي نحو مدينة غات الليبية

خصّصت الدولة الجزائرية مساعدات إنسانية هامة إلى الشقيقة والجارة ليبيا، على خليفة التقلبات الجوية التي شهدتها مؤخرا ولاية “غات” الليبية الحدودية.

حسبما ورد في بيان الولاية، اليوم الجمعة، فإن السلطات الجزائرية قد بإرسال شحنة من المساعدات الإنسانية

والمتمثلة في المواد الغذائية والأفرشة والأغطية وبعض الأدوية، إضافة إلى بعض الألبسة ومواد أخرى.

وأوضح ذات البيان، أنّ الدولة الجزائرية أرسلت الشحنة على مدار يومين الفارطين، لتصل المقاطعة الإدارية جانت بولاية إليزي الحدودية مع ليبيا.

وقد كان في استقبال المساعدات والي الولاية عيسى بولحية، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة عبدو

علي براهيم والسلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية، و كذا وفد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وذلك بالمعبر الحدودي “تينالكوم”، على أن يتم تسليمها للسلطات المحلية بمدينة غات الليبية.

وأبرز ذات المصدر، أن العملية وتندرج هذه العملية التضامنية الهامة في إطار سياسة الدولة الجزائرية لبعث

سبل التضامن والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وتكريس مبدأ حسن الجوار سيما في مثل هذه الظروف والمحن.

وفي هذا الإطار، أكد والي الولاية عيسى بولحية، أن الجزائر تعتبر من الدولة الرائدة في التضامن وتكريس

مبدأ الأخوة وحسن الجوار مع الدولة التي تربطها بها علاقات تاريخية وقواسم اجتماعية وهوية مشتركة.

مضيفا، أنّ السياسة الرشيدة للجزائر في هذا المجال جعلت منها نموذجا يحتذى به في هذا المجال.

وكانت الجزائر تثبت وفي كل مناسبة وقوفها وتضامنها مع الشعب الليبي الشقيق في هكذا أزمات فضلا

عن تضامنها مع الشعب الليبي الشقيق الذي يمر بأوضاع أمنية غير مستقرة عن طريق السماح للمرضى بالدخول للعلاج عبر مختلف الهياكل الصحية الجزائرية، استنادا لذات المصدر.