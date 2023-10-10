بالصور.. الجزائر تسجل حضورها في منتدى الشباب العربي بالأردن

شاركت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، في منتدى الشباب العربي “الشباب وسوق العمل الحاضر و المستقبل”بالمملكة الهاشمية الأردنية.

وحسب بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد مثل الجزائر في هذه التظاهرة، وفد شباني جزائري.

وأوضح ذات البيان، أن هذا الحدث تم بحضور وزير الشباب الأردني، وكذا ممثلة عن الجامعة العربية ووفود شبانية عن 14 دولة عربية ، في الفترة الممتدة من 06 إلى 14 أكتوبر 2023.