بالصور..الجزائر تشارك في أشغال الدورة العادية للإتحاد الإفريقي للشغل

شاركت الجزائر، أمس السبت، في أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للإتحاد الإفريقي للتنمية الإجتماعية والعمل والتشغيل.

مشاركة الجزائر في هذه القمة بإثيوبيا، جاءت برئاسة محمد خياط الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الذي ترأس وفد ثلاثي

يضم كل من الحكومة، أرباب العمل، والعمال، وذلك تحت شعار “القضاء على الفقر من خلال الإستثمارات الإستراتيجية

في المستويات الوطنية والإقليمية للتنمية الإجتماعية والعمل والتشغيل في أفريقيا”، وفق ماكشفت عنه تغريدة للوزارة الوصية عبر التويتر .