بالصور.. الجزائر تشارك في الطبعة 17 للتعاون بين أوروبا وشمال إفريقيا بتولوز

تشارك الجزائر اليوم في الطبعة الـ17 للتعاون بين أوروبا وشمال إفريقيا التي تقام فعالياتها في مدينة تولوز في فرنسا.

وقال رشيد بقشي رئيس البورصة والمناولة والشراكة بالغرب، أن الطبعة الـ17 للتعاون بين أوروبا وشمال إفريقيا تهدف لتطوير العلاقات بين القارتين أوروبا وإفرقيا خاصة الجزائر،

وأضاف، أن الجزائر شاركت في هذه اطبعة بمجموعة من رجال الأعمال الجزائريين، وأزيد من 14 مؤسسة وهيئات حكومية.

كما قال بقشي، أنه تم خلال هذه الطبعة التعرف على عدة مؤسسات أوروبية مهتمة في تطوير علاقاتها مع الجزائر في عدة مجالات. كصناعة السيارات وكل ما يخص تكنولوجا السيارات وتكنولوجيا الرقمنة والأمان الرقمي.

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